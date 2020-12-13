Израиль и Бутан подписали соглашение о нормализации отношений
Израиль и Королевство Бутан договорились о нормализации отношений. Об этом сообщает израильский МИД.
В министерстве отметили, что обе страны подписали соглашение о полномасштабных дипломатических отношениях.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем Twitter поприветствовал установление отношений между государствами и подчеркнул, что это «еще один плод мирных соглашений». По его словам, израильская сторона контактирует и с другими странами, желающими «присоединиться и установить» отношения с Иерусалимом.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Марокко договорились об установлении дипломатических отношений.
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