Генпрокурор Техаса будет добиваться расследования нарушений в ходе выборов

Генпрокурор американского штата Техас Кен Пакстон будет добиваться привлечения к ответственности тех, кто причастен к нарушениям в ходе выборов в США. Об этом сообщает ТАСС.

«Я без устали продолжу защищать честность и безопасность наших выборов и привлекать к ответственности тех, кто в своих интересах уклоняется от выполнения законов о голосовании», — говорится в сообщении.

Ранее верховный суд США отклонил иск Техаса о непризнании итогов прошедших президентских выборов в ряде штатов.

Согласно прогнозам американских СМИ, новым главой американского государства становится Джо Байден. Мировые лидеры уже поздравили его с победой, несмотря на отсутствие официальных итогов выборов.

В свою очередь, Трамп пока официально не признал поражения, а его штаб подал судебные иски с требованиями не подтверждать итоги голосования в ряде штатов или вручную пересчитать поступившие по почте бюллетени.

Вместе с этим 45-й президент США санкционировал начало формальных процедур передачи власти.

Инаугурация следующего главы государства должна пройти 20 января 2021 года.

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