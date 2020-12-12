Байден представил новых членов своей администрации

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Избранный, по предварительным данным, президентом США демократ Джо Байден представил новых членов своей администрации. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сьюзан Райс — бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике.

«Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику…, это большая и критически важная работа», — сказал Байден, представляя Райс.

Кроме нее в числе представленных кандидатов – министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при Обаме, Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, а теперь станет министром по делам ветеранов.

В числе относительно новых лиц в команде Байдена – Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития, а также Кэтрин Тай, которая станет первой американской азиатского происхождения, на месте Торгового представителя США.

Отмечается, что место генпрокурора пока остается вакантным.

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