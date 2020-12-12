Байден представил новых членов своей администрации
Избранный, по предварительным данным, президентом США демократ Джо Байден представил новых членов своей администрации. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сьюзан Райс — бывший советник по национальной безопасности Обамы и бывший постпред США при ООН. Теперь она станет президентским советником по внутренней политике.
«Она будет вести и координировать мою внутреннюю политику…, это большая и критически важная работа», — сказал Байден, представляя Райс.
Кроме нее в числе представленных кандидатов – министр сельского хозяйства Тим Вилсак, который занимал этот пост при Обаме, Денис МакДона, который при Обаме был главой аппарата Белого дома, а теперь станет министром по делам ветеранов.
В числе относительно новых лиц в команде Байдена – Марсия Фадж, конгрессвумен, которая возглавит министерство жилищного строительства и городского развития, а также Кэтрин Тай, которая станет первой американской азиатского происхождения, на месте Торгового представителя США.
Отмечается, что место генпрокурора пока остается вакантным.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Голливуд настоял: в правительство США впервые может войти индианка
— «Остановить противника»: почему Пентагон готовится к атаке Ирана
— Генпрокурор США знал о расследовании против сына Байдена и намеренно молчал об этом