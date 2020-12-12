На Украине опасаются введения росскийских войск в Белоруссию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выризил мнение, что ситуация в Белоруссии и Молдавии опасна для страны. Об этом он заявид в эфире «Свободы слова Савика Шустера» на YouTube.

«Ситуация в Белоруссии, в Молдавии, все это рядом с нашими границами, для нас это очень опасно. Прежде всего ситуация в Белоруссии опасна потому, что она является партнером РФ, у них по-другому это называется, у них есть общие обязательства. У нас большая обеспокоенность есть по вопросу, если (российские) военные полностью войдут на территорию Белоруссии, в больших количествах, для нас это будет вызов», — заявил он.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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