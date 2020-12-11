Эрдоган назвал условие для улучшения отношений с Арменией

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в отношениях между Анкарой и Ереваном может быть открыта «новая страница», пишет газета Hurriyet.

По словам турецкого лидера, налаживание отношений с Арменией возможно, если она примет участие в «платформе шести» на Кавказе.

«Если Армения будет участвовать в этом процессе и сделает положительные шаги, в турецко-армянских отношениях может быть открыта новая страница», — сказал президент.

Ранее Эрдоган сообщил о создании «платформы шести» для развития международного сотрудничества. В нее могут войти Турция, Азербайджан, Россия, Иран, Грузия и Армения.

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