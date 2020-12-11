Правительство Грузии ушло в отставку
Катерина Медведева
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Правительство Грузии сложило полномочия ввиду начала работы нового парламента. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.
«Отныне премьер и весь кабинет являются исполняющими обязанности», — уточнили в пресс-службе.
11 декабря в Грузии проходит первое заседание парламента десятого созыва.
31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». После этого в стране начались протесты. Прошедшие в парламент оппозиционные партии отказались от мандатов и потребовали проведения повторных выборов.
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