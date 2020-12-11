МИД России считает надуманными новые санкции США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что новые санкции США носят бездоказательный и надуманный характер.

«Очередная порция ограничений, как уже давно заведено у американцев, носит надуманный характер и не подкреплена доказательствами. Это – неуклюжий пиар-ход, направленный на навязывание международной общественности образа россиян как «нарушителей прав человека», — говорится в комментарии Захаровой, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

Санкции против футбольного клуба «Ахмат» представитель МИДа сравнила с ситуацией с московским бассейном «Чайка». По ее словам, бассейн оказался в черном списке по причине того, что находился возле Крымского моста.

«Как-нибудь поинтересуемся у американских коллег, что именно из географии нашей страны навеяло им мысль «озаботиться» футбольным клубом», — добавила она.

Ранее стало известно, что Минфин США ввел санкции в отношении главы Чечни Рамзана Кадырова, а также лиц и компаний, которые якобы с ним связаны. В санкционном списке оказался и футбольный клуб «Ахмат» из Грозного.

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