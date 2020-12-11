Посол РФ назвал новые санкции США против России способом отвлечь внимание

Новые санкции США в отношении российских официальных лиц является способом отвлечь внимание от системных проблем внутри Соединенных Штатов, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Его слова приводятся на официальной странице дипмиссии в Facebook.

Введение санкций является «очередным недружественным и деструктивным шагом» американской администрации, направленным на углубление кризиса в отношениях стран, считает дипломат. По его словам, обвинения против российских официальных лиц в нарушении прав человека безосновательны.

«Как представляется, такими разрушительными действиями администрация пытается отвлечь внимание общественности от серьезных системных проблем внутри самих Соединенных Штатов. В том числе в сфере прав человека», – отметил Антонов.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских граждан и организаций. В частности, под действие ограничений, которые наложены в рамках «акта Магнитского» попал глава Чечни Рамзан Кадыров, а также его приближенные и связанные с ним компании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кадыров и компания: против кого США ввели новые санкции