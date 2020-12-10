Адвоката Трампа Джулиани выписали из больницы после COVID-19

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани был выписан из больницы после перенесенной им коронавирусной инфекции нового типа, передает телеканал Fox News.

«Я был госпитализирован с серьезными симптомами», — сообщил Джулиани в своем Twitter.

Он отметил, что покинул больницу в лучшем состоянии, «чем когда-либо».

Юрист также поблагодарил медсестер, докторов и персонал больницы в Джорджтауне.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у 76-летнего Джулиани обнаружен COVID-19.

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