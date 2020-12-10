США введут санкции против Турции за покупку С-400
США собираются ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, о санкциях может быть объявлено «в любой день».
Ограничительные меры будут введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».
Отмечается, что санкции затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.
Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.
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