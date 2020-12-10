США введут санкции против Турции за покупку С-400

США собираются ввести санкции против Турции из-за покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, о санкциях может быть объявлено «в любой день».

Ограничительные меры будут введены в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций».

Отмечается, что санкции затронут Управление оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира.

Решение Анкары о покупке ЗРС С-400 в сентябре 2017 года вызвало серьезный раскол между Турцией и ее партнерами по Североатлантическому альянсу. Представители НАТО быстро забили тревогу о том, что Турция поставит под угрозу безопасность НАТО, если подключит С-400 к союзным системам, поскольку российская система будет использовать сеть с конфиденциальными данными альянса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США угрожают санкциями за покупку оружия у России и Китая

— «Сдерживание России»: что будет в оборонном бюджете США

— Турция полностью расплатилась за российские С-400