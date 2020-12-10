Костин: ЕР может получить конституционное большинство на выборах в Госдуму

Партия «Единая Россия» на предстоящих в 2021 году выборах в Госдуму может получить конституционное большинство, заявил глава Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.

«Наиболее реализуемым представляется получение конституционного большинства, это 300 голосов... Я предполагаю, что ЕР по списку может получить не менее 110 мандатов, а может и 115, это вопрос того, сколько наберут оппоненты, оппозиция, но только те партии, которые преодолеют пятипроцентный барьер», — заявил он на круглом столе «Единая Россия» накануне выборов 2021. Текущие позиции, вызовы и проблемы, возможные стратегии и результаты» в МИА «Россия сегодня».

По прогнозу Костина, в одномандатных округах партия может получить не менее 190 мандатов.

Среди аргументов за «Единую Россию», по мнению Костина, является то, что партия позиционирует себя как партия сторонников президента РФ Владимира Путина.

«Второе, крайне важное, это партия большинства, правящая партия. То есть, та партия, которая может реально выполнять свои обещания, реально влияет ежедневно на жизнь граждан. Еще один аргумент, это партия стабильности. У партии есть много политиков, которым доверяют, одновременно партия начала обновляться, что тоже является одним из важных достижений», — пояснил Костин.

Кроме того, напомнил он, партия активно работала в период пандемии, в том числе и в сфере волонтерства.

«Есть такие члены «Единой России», политики, которые принадлежат к партии, они работают в сфере волонтерства оказывают непосредственную помощь в местах, где помощь востребована, это серьезное преимущество», — цитирует Костина РИА «Новости».

Он полагает, что одной из основных тем избирательной кампании 2021 года будет пандемия.