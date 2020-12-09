Президент США Дональд Трамп подписал директиву о принципиальном значении космоса для национальных интересов страны. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, пишет «Интерфакс».

«Я с радостью сообщаю, что президент подписал новую директиву, которая содержит указания для исполнительной власти относительно какой бы то ни было деятельности в космосе, и в которой подчеркивается, что космос имеет приоритетное значение для национальной безопасности нашей страны», — сказал Пенс.

В 2019 году президент США Дональд Трамп подписал директиву о создании новых американских войск — космических сил.

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