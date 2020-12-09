Умер экс-премьер Белоруссии Вячеслав Кебич

В возрасте 84 лет скончался бывший премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Совета министров республики.

«Да, Вячеслав Францевич Кебич умер», — уточнили в белорусском правительстве.

Согласно информации в СМИ, причиной смерти политика могла быть коронавирусная инфекция.

Вячеслав Кебич родился 10 июня 1936 года в деревне Конюшевщина в Воложинском районе БССР. В 1958 он году окончил машиностроительный факультет Белорусского политехнического института. В период с 1980 по 1985 годы занимал должность второго секретаря Минского городского комитета КПБ, заведующего отделом ЦК КПБ, второго секретаря Минского ОК КПБ. В 1985 году Кебич стал заместителем Председателя Совета Министров БССР, а в 1989 году — народным депутатом СССР.

С 1990 по 1994 годы он возглавлял Совет Министров Белорусской ССР и независимой Республики Белоруссия.

8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Белоруссии подписал беловежское соглашение о ликвидации СССР и стал первым премьер-министром независимой Белоруссии.