В бундестаге призвали передать России данные по делу Навального

Правительство Германии должно передать России имеющиеся сведения по ситуации с Алексеем Навальным, заявил представитель фракции «Альтернатива для Германии» в бундестаге Армин-Паулус Хампель. Его слова приводит РИА «Новости».

В настоящее время представители фракции находятся в Москве в рамках рабочего визита.

«Мы уверены, что Федеральное правительство должно передать российским властям исчерпывающую информацию по делу Навального», – отметил депутат.

По мнению Хампеля, в числе такой информации должны быть выводы специалистов клиники Charite, где Навальный проходил лечение.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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