Великобритания и Евросоюз продолжат переговоры по Brexit 9 декабря

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 9 декабря на личной встрече в Брюсселе продолжат переговоры по Brexit. Об этом глава ЕК сообщила в Twitter.

«Я с нетерпением жду встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном завтра вечером. Мы продолжим обсуждение соглашения о партнерстве», — написала она.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что страна готова перейти к торговле с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации (ВТО), если сторонам не удастся в срок заключить торговое соглашение.

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