В Ереване выразили желание установить дипотношения с Баку

Председатель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян заявил, что Еревану нужно начать диалог и установить дипломатические отношения с Азербайджаном. Об этом пишет «Интерфакс».

Он призвал быть честными и ответственно принять поражение.

«Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было», — сказал Кочарян.

По его словам, установление дипломатических отношений с Азербайджаном «может изменить ожидающиеся перспективы».

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Более 850 беженцев вернулись в Нагорный Карабах

— Лавров заявил о выходе конфликта в Карабахе из горячей фазы

— Путин и Меркель обсудили Карабах и Донбасс