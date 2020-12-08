В Ереване выразили желание установить дипотношения с Баку
Председатель комиссии по обороне и национальной безопасности парламента Армении, член правящей фракции «Мой шаг» Андраник Кочарян заявил, что Еревану нужно начать диалог и установить дипломатические отношения с Азербайджаном. Об этом пишет «Интерфакс».
Он призвал быть честными и ответственно принять поражение.
«Необходимо попытаться начать диалог с победившей стороной, насколько трудно бы это ни было», — сказал Кочарян.
По его словам, установление дипломатических отношений с Азербайджаном «может изменить ожидающиеся перспективы».
Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.
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