Трамп сравнил выборы в США с голосованием в страной третьего мира

Президентские выборы в США прошли на уровне голосования в стране третьего мира, они были «полностью сфальсифицированы». Об этом заявил действующий глава государства Дональд Трамп.

«Это позор для нашей страны. Это похоже на страну третьего мира, эти бюллетени сыплются отовсюду с использованием устройств, которые неизвестно кому даже принадлежат, и о которых никто ничего не знает», — сказал Трамп.

По его словам, демократы называют это сбоями, но «их поймали на рассылке тысяч голосов», которые были против Трампа.

Политик также подчеркнул, что а ближайшие пару дней «вы увидите много чего важного».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. 7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе Байдена. Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

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