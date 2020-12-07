Молодые дипломаты обсудили евразийскую интеграционную идею

В Центре международной торговли состоялся Первый евразийский конгресс с участием высокопоставленных государственных чиновников, руководителей ведущих бизнес структур, представителей международных и общественных организаций, научного и экспертного сообществ.

Продвижение евразийской интеграционной идеи также обсудили и яркие молодые профессионалы на сессии «Стратегии вовлечения молодежи в процессы евразийской интеграции», которая была организована Молодежным Советом Евразийской экономической комиссии при содействии Совета молодых дипломатов МИД России и поддержке Евразийского банка развития (ЕАБР).

Эксперты сессии отметили актуальность молодежной повестки и для евразийской экономической интеграции.

«Евразийский союз – это благо для людей, это их экономическая состоятельность. Более высокий потенциал этого пространства – это то, что вы, наверное, должны в первую очередь доносить до окружающих», – заявил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

Председатель Совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков выразил уверенность в успехе этого проекта и подчеркнул необходимость укрепления взаимодействие молодых дипломатов, профессионалов внутри ЕАЭС.

По словам декана факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елены Вартановой, молодежь – это будущее и надо подумать об информационной и медийной сферах, здесь не должно быть вражды между странами. Она предложила создать сеть кафедр журналистики, которые бы работали на совместные информационные мультимедийные проекты.

Продюсер YouTube Левон Шагинян рассказал о том, как привлечь молодежь через digital к евразийской повестке, и привел негативные кейсы продвижения госструктур в соцсетях, как не надо делать. «Развивайте личный бренд и делайте это в соцсетях, создавайте контент, интересный молодежи», – призвал Левон Шагинян.