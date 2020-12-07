СМИ рассказали об американском «предупреждении» для России
Валерия Исполатова
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Военные учения США и союзников по НАТО в Черном море являются «предупреждением» для России, пишет The National Interest.
Как отмечает издание, эти маневры показали, что, несмотря на внимание, которое Вашингтон уделяет «китайской угрозе» в Тихом океане, сдерживание России остается приоритетным направлением для политики США.
В учениях принимал участие эсминец ВМС США »Дональд Кук», а также авиация НАТО.
Ранее в Британии заявили, что действия ВМС США у российских границ создают «угрозу третьей мировой войны».
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