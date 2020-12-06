Помощник Лукашенко: Белоруссия «страна, безопасная, сытая и спокойная»

Помощник президента Александра Лукашенко Юрий Караев посчитал, что «одурманенность» протестующих «деструктивными» Telegram-каналами постепенно проходит и они могут наконец увидеть, какая Белоруссия прекрасная страна. Об этом сообщает телеканал СТВ.

«Людей, которые выходили на протесты в августе и после, сейчас уже на улицах в том количестве нет. Почему? Потому что та эйфория или одурманенность деструктивными Telegram-каналами потихоньку проходит», — сказал Караев.

По его словам, Белоруссия — «прекрасная страна, безопасная, сытая и спокойная».

Он заявил, что после выборов «сильнейшее воздействие» не дало многим разобраться в ситуации, «люди стали смотреть на нее не своими глазами, а жизнью Telegram-каналов».

Как отметил помощник президента, у него складывается впечатление, что люди «очень хотят» получить штрафы, сутки ареста, и это для них стало «привычным наполнением жизни».

«Они, к сожалению, не способны понять, что, раскачивая ситуацию, если бы им это удалось сделать, то вернуться в свои теплые квартиры после двух-трехчасового брожения, может быть, и не удалось бы, потому что вслед за сменой ситуации изменилось бы все. Экономика, прибыль, зарплаты, доходы людей, а за ними вслед – все то, где мы живем – тепло, вода, свет и все остальное», — добавил Караев.