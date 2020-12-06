И.о. президента Киргизии нанесет рабочий визит в Москву

Исполняющий обязанности президента Киргизии, спикер парламента Талант Мамытов посетит Москву с трехдневным рабочим визитом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента республики.

«Спикер парламента, исполняющий обязанности главы государства 6 декабря совершит трёхдневный визит в столицу России, в рамках которого запланирован ряд встреч», — говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что Мамытов планирует встретиться в Москве с председателем Госдумы России Вячеславом Володиным. Кроме того, по ее информации, в столице намечены встречи Мамытова с председателем коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем и исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым.