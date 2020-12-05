Пресс-секретарь Горбачева рассказал о его самочувствии

Бывший президент СССР Михаил Горбачев соблюдает самоизоляцию и все рекомендации врачей на фоне эпидемии. Об этом рассказал руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко, пишет РИА «Новости».

«Да. Естественно, это связано и с накопившимися медицинскими проблемами. И все мы прекрасно понимаем, что в этом возрасте врачи особенно строго относятся к соблюдению режима. И он всегда выполнял и выполняет рекомендации врачей», — ответил Палажченко на вопрос, соблюдает ли Горбачев самоизоляцию.

Пресс-секретарь ответил, что состояние экс-президента СССР «вполне бодрое». По его словам, юбилей политика, скорее всего, будет проводиться в онлайн-формате.

2 марта 2021 года Горбачеву исполнится 90 лет.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Горбачев оценил вклад Джигарханяна в культуру

— Горбачева перестали навещать внуки