Оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря

Оппозиция потребовала от премьера Армении Никола Пашиняна уйти в отставку до 8 декабря, пишет «Интерфакс».

«Мы даем время до вторника, 8 декабря, 12.00, чтобы Никол Пашинян обсудил со своей командой этот вопрос и ушел в отставку», — сказал представитель партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян на митинге у дома Пашиняна.

Политик подчеркнул, что в противном случае оппозиция начнет «акции гражданского неповиновения» по всей стране. По его словам, Пашиняну гарантируется физическая безопасность.

«Никол, это твои последние часы в правительственной даче», — заключил Сагателян.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

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