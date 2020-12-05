Украине предрекли гражданскую войну

Политолог Александр Семченко заявил, что в ближайшее время на Украине может вспыхнуть еще один конфликт, аналогичный случаю с Донбассом. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Он прокомментировал недавние обыски у представителей венгерской общины в Закарпатье, заявив, что ситуация близка к взрывоопасной и может вылиться в гражданскую войну.

«Сценарий мне видится такой: Киев введет в Закарпатье полицейский или армейский контингент, местные организации окажут противодействие. Прольется кровь, и Украина получит второй Донбасс», — говорится в сообщении.

Он добавил, что из-за рельефа Закарпатья вести там партизанскую войну или обороняться будет проще.

«За спиной у сепаратистов будет страна Евросоюза и НАТО Венгрия. Соответственно, международное сообщество вряд ли поддержит Киев», — говорится в сообщении.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заявила об обысках у функционеров благотворительного фонда в Закарпатье из-за предполагаемого вмешательства во внутренние дела страны и нашла у них агитационные материалы за «Большую Венгрию». По данным украинских СМИ, украинская спецслужба провела обыски в Закарпатской области у лидера местной Партии венгров Украины Василия Брензовича. После этого инцидента посла Украины в Будапеште Любовь Непоп вызвали в МИД Венгрии для выражения протеста.

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