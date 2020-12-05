Пашинян заявил, что граница с Азербайджаном не должна стать линией фронта

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что армяно-азербайджанская граница, восстанавливаемая после военного конфликта в Нагорном Карабахе и передачи Азербайджану ряда районов, не должна стать линией фронта. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, армянские вооруженные силы размещаются вдоль границы, и этот процесс создает проблемы в сознании людей. Он отметил, что существует ряд проблем практического характера, над решением которых сейчас работают власти страны.

«Наши дальнейшие действия должны быть направлены на то, чтобы это стало действительно границей, а не линией фронта, и мы должны пойти по этому пути», — подчеркнул Пашинян.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Экс-глава Армении заявил, что власти сделали войну в Карабахе неизбежной

— Российские саперы разминировали почти 50 гектаров местности в Карабахе

— Пашинян выступает за обмен пленными по принципу «всех на всех»