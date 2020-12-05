Байден выступил против обязательной вакцинации от COVID-19 в США

Кандидат в президенты США Джо Байден, признанный рядом СМИ победителем президентской гонки, не станет требовать обязательной вакцинации от коронавируса. Своей позицией он поделился в ходе пресс-конференции, трансляция велась на Youtube-канале политика.

«Не думаю, что это (вакцинация) должно быть обязательным», — заявил демократ.

При этом он подчеркнул, что в день своей инаугурации намерен призвать американцев носить защитные маски в течение ста дней для борьбы с распространением инфекции.

США занимают первое место в мире по числу подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа. За все время пандемии в стране выявлено более 14,3 млн случаев COVID-19, из них более 278 тысяч — с летальным исходом.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Байден публично вакцинируется от коронавируса

— Байден рассказал о планах на церемонию инаугурации в условиях пандемии

— Байден успокоил боящихся вакцинации от COVID-19 американцев личным примером