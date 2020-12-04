Порошенко порекомендовал Зеленскому встать на колени перед Путиным

Экс-глава Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу «Эспрессо» предложил нынешнему президенту страны Владимиру Зеленскому способ, при котором он может закончить войну в Донбассе за две недели.

Порошенко заявил, что его преемнику удастся положить конец конфликту на юго-востоке страны, если Зеленский встанет на колени перед президентом России Владимиром Путиным.

«Другого способа для него нет», — сказал Порошенко.

Политик объяснил отсутствие альтернативы у Зеленского тем, что обороноспособность Украины была уничтожена за почти два года его президентства.

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