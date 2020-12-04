Рада намерена продлить закон об особом статусе Донбасса

Спикер Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала «Наш» заявил, что парламент Украины, вероятно, продлит на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

По его словам, этот вопрос будет рассмотрен на следующей пленарной неделе. Политик отметил, что пока инициатив о пролонгации закона никто из депутатов не предлагал.

Однако он выразил уверенность, что такие инициативы, скорее всего, будут выдвинуты в ближайшее время.

Разумков добавил, что любые другие изменения в законах, которые касаются статуса Донбасса, не будут приняты до конца 2020 года, поскольку для этого осталось недостаточно времени.

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