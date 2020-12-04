Почти 50% жителей Армении поддерживают отставку Пашиняна

Отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна поддерживают 45,3% граждан страны. Об этом заявил Арам Навасардян, директор компании MPG — армянского представительства Gallup International Association.

Отмечается, что 37,8% опрошенных выступили за сохранение Пашиняном своего поста. 16,9% респондентов затруднились дать ответ.

При этом 28,8% респондентов считают, что республике необходимы внеочередные парламентские выборы. 16,9% отметили, что они скорее нужны, 14,3% сомневаются в необходимости этих выборов, а 27,2% граждан высказались категорично против.

По словам Навасардяна, с предложенной премьер-министром «дорожной картой» ознакомились 41,5% опрошенных, 56,3% не знакомы.

В телефонном опросе, проведенном с 25 ноября по 2 декабря, приняли участие 1 тысяча человек. Опрос был проведен среди жителей Еревана, областных городов и сельского населения страны. Статистическая погрешность составляет порядка 3%.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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