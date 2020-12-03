Оппозиция Армении предложила на пост премьера кандидатуру Вазгена Манукяна

Оппозиция Армении, которая требует отставки действующего премьер-министра Никола Пашиняна, предложила на пост главы правительства кандидатуру бывшего премьера Вазгена Манукяна. Об этом заявил экс-директор Службы национальной безопасности, лидер оппозиционной партии «Родина» Артур Ванецян, передает РИА «Новости».

По его словам, 17 партий расширили свой формат и создали «Совет спасения родины», который и принял решение об избрании Манукяна.

«Принято решение, что Манукян прекратит свою партийную деятельность. Он обязался провести внеочередные парламентские выборы, в которых участвовать не будет», — подчеркнул Ванецян.

Вазген Манукян являлся премьер-министром Армении в 1990-1991 годах.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

Пашинян заявил, что решение подписать соглашение было для него крайне тяжелым. Он отметил, что если бы договор не был подписан, Армения потеряла бы еще больше территорий. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в свою очередь, назвал подписание заявления капитуляцией Армении.

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