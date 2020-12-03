Новым генсекретарем ОБСЕ станет Хельга Шмид

Немка Хельга Шмид станет новым генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил действующий глава ОБСЕ, премьер-министр Албании Эди Рама, передает РИА «Новости».

По его словам, уже всего подготовлено для назначения новых руководителей.

«Генеральный секретарь Хельга Шмид, директор БДИПЧ Маттео Мекаччи, представитель по вопросам свободы СМИ Тереза Рибейру, Кайрат Абдрахманов — верховный комиссар ОБСЕ по делам нацменьшинств », — уточнил Рама.

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