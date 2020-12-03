WP: Иванка Трамп может уйти в политику после президентского срока отца
Дочь действующего президента США Дональда Трампа Иванка может начать политическую карьеру после окончания президентского срока отца. Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники, близкие к семье Трампов.
По словам собеседника, Иванка намерена выдвигать свою кандидатуру на какую-либо политическую должность или способствовать усилению своего влияния внутри Республиканской партии.
Источник добавил, что дочь президента США не стало прямо отвечать на вопрос, намерена ли она участвовать в гонке за кресло в Белом доме.
Издание подчеркивает, что Иванка Трамп в течение четырех лет занимала пост советника главы государства, и в своих последних заявлениях СМИ она оказывала поддержку политике отца.
Один из экс-чиновников Белого дома выразил мнение в беседе с WP, что «если она хочет оставаться в политике, люди примут ее с распростертыми объятиями». Однако он призвал разделять понятия участия в политической жизни страны и участия в выборах президента США.
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