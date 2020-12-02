NYT: Байден не будет менять главу ФБР

Демократ Джо Байден, который, по предварительным данным, выиграл президентские выборы в США, не будет менять главу ФБР и оставит на этом посту Кристофера Рэя, пишет газета New York Times со ссылкой на источник.

Источник подчеркнул, что Рэй останется на этой должности, если его не уволит действующий глава государства Дональд Трамп.

Ранее СМИ писали, что Трамп обсуждает увольнения директора ФБР Кристофера Рэя и генпрокурора США Уильяма Барра.

3 ноября в США прошли президентские выборы. 7 ноября ведущие американские СМИ объявили о победе демократа Джо Байдена. Официально итоги еще не были подведены. Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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