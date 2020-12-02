Доверие к Зеленскому среди украинцев снова упало

Тенденция к снижению доверия жителей Украины к президенту страны Владимиру Зеленскому сохраняется, пишет ТАСС со ссылкой на результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Рейтинг доверия украинцев к политикам страны возглавил Зеленский. Сейчас главе государства доверяют 44% опрошенных, 53% — не доверяют. При этом две недели назад ему доверяли 46% украинцев.

На втором месте расположился мэр Киева Виталий Кличко, которому доверяют 33% опрошенных. На третьем месте — бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман с 31%.

В пятерку лидеров по данному показателю попали также председатель Верховной рады Дмитрий Разумков (27%) и экс-премьер страны Юлия Тимошенко (26%).

Опрос проводился 28-30 ноября. В нем приняли участие 2,5 тысячи респондентов со всей страны.

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