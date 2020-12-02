Путин выразил надежду на достаточную политическую зрелость у белорусов

Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что гражданам Белоруссии хватит политической зрелости для спокойного выстраивания внутриполитического диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также отметил, что надеется на решение внутренних вопросов в республике без постороннего вмешательства.

«Не сомневаюсь нисколько, что это получится, в том числе имею в виду и политический опыт президента Белоруссии», — произнес российский лидер на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в режиме видеоконференции.

По словам Путина, жителям Белоруссии стоит позволить самостоятельно разобраться с вопросами, которые имеют для них особый интерес.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов. 23 сентября состоялась инаугурация Лукашенко.

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