Матвиенко самоизолировалась из-за контакта с больным коронавирусом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком с COVID-19. Об этом заявил на заседании Совфеда первый вице-спикер Андрей Яцкин, передает РИА «Новости».

По его словам, Матвиенко самоизолировалась в соответствии с действующими правилами, она будет работать в удаленном режиме.

Как уточнил глава пресс-службы палаты Владислав Пономаренко, спикер находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов.

По поручению Матвиенко заседание Совфеда 2 декабря проводит первый вице-спикер Андрей Яцкин.

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