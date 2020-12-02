Матвиенко самоизолировалась из-за контакта с больным коронавирусом
Анна Светлова
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко ушла на самоизоляцию из-за контакта с человеком с COVID-19. Об этом заявил на заседании Совфеда первый вице-спикер Андрей Яцкин, передает РИА «Новости».
По его словам, Матвиенко самоизолировалась в соответствии с действующими правилами, она будет работать в удаленном режиме.
Как уточнил глава пресс-службы палаты Владислав Пономаренко, спикер находится в постоянном контакте с заместителями, с руководителями комитетов.
По поручению Матвиенко заседание Совфеда 2 декабря проводит первый вице-спикер Андрей Яцкин.
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