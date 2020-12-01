Посольство РФ потребовало у Эстонии обеспечить равные права русским жителям

Власти Эстонии не смогли обеспечить равные права всем меньшинствам, особенно русским жителям, спустя 30 лет с момента подписания Резолюции о национальном равноправии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на посольство РФ в балтийской республике.

«Показательна звучащая и поныне в адрес Эстонии критика со стороны авторитетных международных организаций: ОБСЕ, Совет Европы, Совет ООН по правам человека и других. Обращается внимание на сохраняющееся неблагополучное положение в стране с меньшинствами, особенно русскоязычным», — говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что основной проблемой остается феномен безгражданства. Почти 70 тысяч таких жителей Эстониии не могут голосовать на парламентских партиях, организовывать партии и объединения. Как заявили в посольстве, сохраняется дискриминация и в сфере образования.

1 декабря 1990 года председатели Верховных Советов Латвийской, Литовской и Эстонской ССР Анатолий Горбунов, Витаутас Ландсбергис и Арнольд Рюйтель подписали резолюцию о национальном равноправии.

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