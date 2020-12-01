Лавров ответил на заявление Санду о российских миротворцах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ответил на требование избранного президента Молдавии Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья, передает ТАСС.

По словам главы ведомства, Москва вряд ли сможет пойти на такой шаг.

Лавров назвал заявление Санду безответственным, поскольку оно не способствует урегулированию конфликта в регионе.

Министр также пояснил, что российский контингент находится в Приднестровье, чтобы поддерживать там стабильную обстановку и охранять склады с боеприпасами, которые опасно оставлять без надзора.

До этого Санду заявила, что необходимо вывести российских военных из Приднестровья.