Алиев предложил Франции отдать армянам Марсель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции отдать живущим там армянам город Марсель, создав «второе государство» для них. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сенат Франции принял резолюцию, в которой призывает правительство признать Нагорный Карабах и вывести азербайджанские войска из региона.

По словам азербайджанского лидера, за те годы, что Франция является сопредседателем Минской группы, она ничего не сделала для решения карабахского вопроса.

«Если они вам нравятся, то, я говорил в период войны, отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела», — подчеркнул Алиев.

Также он добавил, что термин «нагорнокарабахский конфликт» остался уже в прошлом, и подчеркнул, что не стоит и впредь использовать этот термин, разве что для исторического обозначения.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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