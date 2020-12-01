Песков не стал комментировать заявление Алиева о новом коридоре в Карабахе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать предложение главы Азербайджана Ильхама Алиева о создании нового коридора в Нагорном Карабахе, который бы соединял Нахичевань с западной частью азербайджанской республики.
Азербайджанский лидер при этом добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган «положительно отнеслись к идее».
«Я конкретно эту тему оставлю без комментария», — сказал пресс-секретарь российского президента.
По словам Пескова, ранее в одном из сообщений Кремля о телефонного разговоре Путина с Алиевым говорилось о том, что главы государств наряду с другими проблемами обсудили вопросы развития и разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.
«Темы транспортных коммуникаций - да, они стоят на повестке дня и обсуждаются нашими лидерами. Но конкретно этот сюжет я оставляю без комментария», — сказал Песков.
При этом он уточнил, что отказ комментирования относится именно к утверждениям Алиева насчет положительной оценки и одобрения этой идеи со стороны Путина.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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