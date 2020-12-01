Лачинский район в Карабахе официально перешел под контроль Баку
Лачинский район в Нагорном Карабахе с 1 декабря официально перешел под контроль Азербайджана в рамках трехстороннего соглашения о прекращении огня в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Ереван сохранил за собой контроль над Лачинским коридором шириной пять километров, который обеспечивает связь непризнанной Нагорно-Карабахской Республики с Арменией и не затрагивает город Шушу.
Ранее сообщалось, что подразделения армии Азербайджана вступили в Лачинский район в Нагорном Карабахе.
9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.
В соответствии с соглашением, Агдамский район вернулся Азербайджану 20 ноября. Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.
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