Зариф заявил, что к убийству физика-ядерщика привел заговор Израиля и США

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что заговор между Израилем, США и Саудовской Аравией привел к убийству иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, передает ТАСС.

По его словам, на это указывают срочные поездки госсекретаря США Майкла Помпео на Ближний Восток, трехсторонняя встреча в Саудовской Аравии, а также заявления премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.

Зариф отметил, что «основатели и сторонники провалившейся политики максимального давления» на Иран стремятся использовать последние дни президента США Дональда Трампа на посту главы государства, чтобы «разрушить сложившуюся обстановку, способствующую отмене санкций».

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