Матвиенко предложила передать в ведение Минтруда контроль за семейной политикой

Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила преобразовать Минтруд РФ в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики, передает ТАСС.

«Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в РФ <...> Давайте выйдем с такой инициативой», — сказала Матвиенко.

Она пояснила, что считает эту реформу необходимой в связи с успехом министерства в реализации социальной защиты семей с детьми в условиях пандемии.

Глава Совфеда предложила назвать новую структуру Министерством труда, соцзащиты и семейной политики.

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