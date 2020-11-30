Матвиенко предложила передать в ведение Минтруда контроль за семейной политикой
Павел Посадский
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Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко предложила преобразовать Минтруд РФ в Министерство труда, социальной защиты и семейной политики, передает ТАСС.
«Нужна структура, которая будет комплексно администрировать семейную политику в РФ <...> Давайте выйдем с такой инициативой», — сказала Матвиенко.
Она пояснила, что считает эту реформу необходимой в связи с успехом министерства в реализации социальной защиты семей с детьми в условиях пандемии.
Глава Совфеда предложила назвать новую структуру Министерством труда, соцзащиты и семейной политики.
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