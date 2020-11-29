Эксперт заявил, что «бунт» Польши и Венгрии приведет к распаду ЕС

Член комиссии по науке и образованию Совета по делам национальностей при правительстве Москвы, политический эксперт Антон Бредихин заявил, что Польша и Венгрия не принимают новую политику Евросоюза. Об этом он сказал в в комментарии Nation News.

По его мнению, данные страны показывают намерение защищать традиционные ценности в отличие от Старой Европы, традиционной Европы, которая уже не видит будущего в рамках нынешнего ЕС.

«Сегодня в Польше идет очень серьезная борьба за традиционные ценности, поляки видят, что в Европе поддерживают тех, кто выступает за легализацию ЛГБТ-браков, соответственно, появился очень серьезный раскол в Евросоюзе», — заявил Бредихин.

Он отметил, что в последнее время все чаще говорится о том, что кризис «сжирает» ЕС.

«Многие эксперты и политики считают, что все процессы, происходящие сегодня в Европе, ведут к распаду ЕС», — сказал Бредихин.

Он отметил, что Польша и Венгрия также заблокировали принятие семилетнего бюджета Евросоюза и фонда восстановления после пандемии. Речь идет о сумме в €2 трлн. Варшава и Будапешт выступили против того, чтобы общие средства распределялись властями ЕС с учетом «верховенства права».