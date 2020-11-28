В Госдуме сочли Украину одной из самых зависимых стран на планете

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина назвала Украину одной из самых зависимых стран в мире и заявила, что она постепенно превращается в американский протекторат, передает РИА «Новости».

«Все хорошо помнят, что именно вмешательство США привело к тому, что из политически стабильной и экономически развитой страны Украина превратилась в «черную дыру Европы». Итогом американского вмешательства стали два «майдана», госпереворот 2014 года и гражданская война», — сказала Панина в интервью агентству.

Она добавила, что суверенитет Киева с каждым годом «стремится к нулю», а американские дипломаты позволяют себе «негативные оценки деятельности судей конституционного суда».

Ранее активисты партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 24 ноября провели акцию протеста у здания американского посольства в Киеве с требованием к США прекратить вмешиваться в дела Киева.

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