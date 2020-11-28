В Черногории выслали сербского посла из-за его позиции по историческим вопросам

МИД Черногории перед роспуском кабинета министров объявил сербского посла Владимира Божовича персоной нон-гранта, передает РИА «Новости».

«После многочисленных устных и письменных предупреждений вчера посол Божович нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года назвал «освобождением» и «свободной волей» черногорского народа, чем еще раз прямо унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство», — рассказали в министерстве о причине высылки дипломата.

Кроме того, в Черногории упрекнули посла во вмешательстве во внутренние дела страны и недопустимом поведении. Нота о высылке дипломата будет вручена ему лично.

Великая народная скупщина сербского народа в Черногории провозгласила объединение с Сербским королевством в 1918 году. Современные власти республики считают этот акт нелегитимным.

31 августа в Черногории произошли парламентские выборы, однако новый кабинет министров в стране до сих пор не сформирован. МИД республики продолжает функционировать под руководством Срджана Дармановича, известного жесткой риторикой в отношении Сербии.

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