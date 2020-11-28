Американское посольство отреагировало на обвинения в контроле властей Украины

Посольство США в Киеве отреагировало на протестную акцию партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», в ходе которой демонстранты упрекали Вашингтон во «внешнем управлении» Украиной. Ответ дипломатов был озвучен в эфире телеканала «Украина 24»

«Обвинения в том, что Соединенные Штаты и другие западные партнеры занимаются «внешним управлением» внутренних дел Украины, является не просто ошибочными, а переворачивают реальность вверх ногами», — говорится в сообщении посольства.

При этом дипломаты заверили, что в мире существуют силы, которые, напротив, пытаются всеми возможными способами остановить интеграцию Украины в Евросоюз и НАТО.

Активисты партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» 24 ноября провели акцию протеста у здания американского посольства в Киеве с требованием к США прекратить вмешиваться в дела Киева.

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