Адвокаты Трампа обжалуют решение суда Пенсильвании по выборам

Адвокаты действующего президента США Дональда Трампа намерены обратиться в Верховный суд для обжалования решения суда Пенсильвании по прошедшим выборам. Об этом в своем Twitter написала юрконсультант предвыборного штаба политика Дженна Эллис.

Она отметила, что подаст обжалование совместно с адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Кроме того, юрконсультант добавила, что суд Пенсильвании продолжает кампанию по «сокрытию утверждений о массовых фальсификациях».

«Дело переходит в Верховный суд», — написала Эллис.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

7 ноября ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

Байдену направили поздравления многие мировые лидеры, среди которых король Саудовской Аравии, генсек ООН, президенты Турции и Словении.

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