Россия передаст технологии производства «Спутник V» Индии и Корее

Россия заключила договоры с Индией и Кореей о передаче технологий производства вакцины «Спутник V», заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Об этом пишет РИА «Новости».

«Уже заключены соглашения с Индией, Кореей», — сказал Мурашко.

Он уточнил, что сейчас идут переговоры с Китаем и Белоруссией, также в Москву приехали специалисты из Франции.

Россия была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 61 млн заболевших, 42 млн выздоровели, больше 1,4 млн человек скончались. В России выявили уже 2,2 млн человек с COVID-19.

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