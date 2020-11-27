Путин проведет ежегодную пресс-конференцию 17 декабря

Президент России Владимир Путин проведет ежегодную итоговую пресс-конференцию 17 декабря. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что в этот раз пресс-конференция из-за сложной эпидемиологической обстановки состоится в видеоформате. Глава государства выйдет на связь из своей резиденции в Ново-Огарево.

Сотрудники федеральных и зарубежных СМИ будут работать в зале Центра Международной Торговли, а журналисты из регионов смогут участвовать в мероприятии, не выезжая за пределы своего округа на специальных площадках.

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